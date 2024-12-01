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Заяц выбежал на трассу перед лыжниками во время гонки на Кубке мира

Заяц выбежал на трассу перед лыжниками во время гонки на Кубке мира

Заяц появился на лыжной трассе во время этапа Кубка мира в финской Руке. Сегодня проходил коньковый масс-старт на 20 км среди мужчин.

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