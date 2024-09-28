Муж думал, что развлекать и обслуживать его гостей — моя обязанность, но что-то пошло не так

О мужской беспомощности. Когда к нам приходят мои гости, всё происходит чинно и мирно: встречаю их я, готовлю еду я, накрываю на стол и, конечно же, убираю, мою посуду и привожу квартиру в порядок — тоже я.
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