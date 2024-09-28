ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж думал, что развлекать и обслуживать его гостей — моя обязанность, но что-то пошло не так

Муж думал, что развлекать и обслуживать его гостей — моя обязанность, но что-то пошло не так

О мужской беспомощности. Когда к нам приходят мои гости, всё происходит чинно и мирно: встречаю их я, готовлю еду я, накрываю на стол и, конечно же, убираю, мою посуду и привожу квартиру в порядок — тоже я.

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Комментарии
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Ирина Орлова
Не....это муж паразит. Он же дома ничего не делает.
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15 час.
Майя Maja
Как она умудрилась за него замуж выйти?! Этот кукусик должОн дома у мамы с папой до смерти своей воспитываться и содержаться.))))
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6 час.
Майя Maja
вы тоже кукусик истеричный в 60 годочков? Соску вам не поднесли в очередной раз и ножки-ручки спеленали лялечкой? . Так чем же вы гадости тут пишите? Небось мамочка вас обслуживает?
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6 час.

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