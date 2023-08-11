О "гостевом гражданстве" "ценных специалистов"...

ВераВерная

Ага, умные все такие...Россия, дай нам всё - паспорта, гражданство, пособия, медицину, учёбу для детей, пенсии и социалку, жильё и работу, а когда что России от нас надо - не, мы граждане другой страны, русского языка не знаем, оружие в руках не держали...Надо внести в закон поправку - получающим гражданство России в обязательном порядке проходить воинскую службу в рядах ВС, тогда и заезжающих к нам чурок убавится.