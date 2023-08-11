что-то было Очень бы хотелось, чтобы "новоиспечённые граждане России", "ценные трудовые кадры" и "высококвалифицированные специалисты", без которых, по мнению ряда "эффективных манагеров" из Правительства, российская экономика развиваться не в состоянии, имели не только права, но и в первую очередь обязанности.
О "гостевом гражданстве" "ценных специалистов"...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ага, умные все такие...Россия, дай нам всё - паспорта, гражданство, пособия, медицину, учёбу для детей, пенсии и социалку, жильё и работу, а когда что России от нас надо - не, мы граждане другой страны, русского языка не знаем, оружие в руках не держали...Надо внести в закон поправку - получающим гражданство России в обязательном порядке проходить воинскую службу в рядах ВС, тогда и заезжающих к нам чурок убавится.
Ответить
22 час.
АН
Алексей Наседкин
Наши депутаты-избранники с самого начала знали куда и зачем рвались. А народ не догадывался и до сих пор выглядит идиотски.
Ответить
21 час.
alik3456 Джексон
Выдают такие же ,как те кто отказывает пенсии людям ,то есть засланцы госдепа...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии