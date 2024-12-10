Пойманной с золотым пистолетом в багаже авиапассажирке дали год тюрьмы

Американку, пойманную с золотым пистолетом в багаже в аэропорту Сиднея, посадили в тюрьму на год. Лилиана Гудсон отправилась в Австралию в 2023 году, чтобы посещать школу клоунов, прихватив с собой позолоченный пистолет стоимостью около 3000 долларов в багаже.