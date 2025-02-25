За ошибки Герасимова сделают крайним Мордвичёва? "Перевода генерала на Курское направление не будет" – инсайдер

Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг уже пытается инициативно атаковать. На этом фоне появилась информация, что командующему группировкой "Центр" генералу Мордвичёву начали предъявлять претензии "сверху".
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