Сила в правде
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Сила в правде

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За ошибки Герасимова сделают крайним Мордвичёва? "Перевода генерала на Курское направление не будет" – инсайдер

За ошибки Герасимова сделают крайним Мордвичёва? "Перевода генерала на Курское направление не будет" – инсайдер

Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении. Враг уже пытается инициативно атаковать. На этом фоне появилась информация, что командующему группировкой "Центр" генералу Мордвичёву начали предъявлять претензии "сверху".

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