Just 33 Sneaky Things To Get If Your Goal Is To Look ~Expensive~ While Being Thrifty

Embrace a "frugal chic" lifestyle with these Bottega-esque teardrop earrings ($10), an Olaplex-level hair treatment ($7), and a fabric shaver to make all your old, pilled sweaters and leggings look brand new ($12).
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