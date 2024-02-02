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РКН отреагировал на блокировку клипа на песню «Дымок» Ицыка Цыпера

РКН отреагировал на блокировку клипа на песню «Дымок» Ицыка Цыпера

В Роскомнадзоре поделились сведениями о том, что видеоплощадка YouTube приняла решение о блокировке музыкального клипа выступающего под всевдонимом «Ицык Цыпер» шансонье Игоря Цыбы без соответствующих требований со стороны судебной власти.

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