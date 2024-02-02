РКН отреагировал на блокировку клипа на песню «Дымок» Ицыка Цыпера

В Роскомнадзоре поделились сведениями о том, что видеоплощадка YouTube приняла решение о блокировке музыкального клипа выступающего под всевдонимом «Ицык Цыпер» шансонье Игоря Цыбы без соответствующих требований со стороны судебной власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии