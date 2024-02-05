Короткая стрижка и «балахон»: неизлечимо больная Селин Дион неожиданно появилась перед публикой

Певица растрогала до слез гостей церемонии. Появление Селин Дион стало сенсацией LEGION-MEDIAСовершенно неожиданное появление Селин Дион стало едва ли самым ярким сюрпризом состоявшейся вчера поздно вечером церемонии «Грэмми».
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