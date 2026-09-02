ЕС мобилизует страны для передачи ПВО Украине, заявила Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что несколько стран Евросоюза выразили намерение предоставить Украине дополнительные средства ПВО.
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