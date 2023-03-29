29-летний Давид Гарсия – самый возрастной дебютант Испании среди защитников после Хави Наварро в 2006-м

Защитник сборной Испании Давид Гарсия принял участие в матче с Шотландией (0:2) в отборе Евро-2024. В возрасте 29 лет и 42 дней игрок «Осасуны» стал самым возрастным дебютантом национальной команды среди защитников за последние 17 лет.