29-летний Давид Гарсия – самый возрастной дебютант Испании среди защитников после Хави Наварро в 2006-м

Защитник сборной Испании Давид Гарсия принял участие в матче с Шотландией (0:2) в отборе Евро-2024. В возрасте 29 лет и 42 дней игрок «Осасуны» стал самым возрастным дебютантом национальной команды среди защитников за последние 17 лет.
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