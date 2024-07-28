Европейцы выступают против массового туризма

В Европе разгорелся мощный волевой процесс против масштабного туризма. Тысячи людей вышли на улицы Испании, Греции и Нидерландов, выражая свое недовольство тем, что популярные туристические направления становятся все дороже для местного населения.
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