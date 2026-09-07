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Лавров: Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов

Лавров: Россия не идет ни на какие договоренности без баланса интересов

Россия не идет на договоренности без соблюдения баланса интересов. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО сообщил глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

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