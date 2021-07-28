Вандалы. Путь к славе и гибели

В этой статье мы немного поговорим о германском народе вандалов. «Ненависть города, владеющего даром слова» Абсолютному большинству людей всего мира вандалы известны лишь по одному эпизоду их многовековой истории – разграблению Рима в 455 году.
В этой статье мы немного поговорим о германском народе вандалов. «Ненависть города, владеющего даром слова» Абсолютному большинству людей всего мира вандалы известны лишь по одному эпизоду их многовековой истории – разграблению Рима в 455 году.
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