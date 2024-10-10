Solana обгоняет Ethereum по коэффициенту стейкинга, 68% предложения заблокировано

Солана превосходит Ethereum по коэффиценту стейкинга - 68 % по сравнению с 28 % у Ethereum. Стоимость Solana выросла до 58 миллиардов долларов, что отражает рост на 50 миллиардов долларов всего за один год.
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