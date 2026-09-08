Путин сообщил Трампу, что США могут сделать для завершения конфликта на Украине

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом четко обозначил, что именно американцы могут сделать для скорейшего завершения украинского конфликта.
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