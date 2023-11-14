Залужный рассказал главе комитета начштабов США о сложной ситуации на фронте

Фото: ТАСС/AP Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и сообщил ему о сложной ситуации на отдельных участках фронта.
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