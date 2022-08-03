Пелоси заявила о приверженности США поддержке Тайваня

США гордятся своей прочной дружбой с Тайванем и не намерены отказываться от оказания ему помощи. Об этом 3 августа заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с главой администрации острова Цай Инвэнь в Тайбэе.