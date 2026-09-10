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Царьград

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В России начали продавать семиместный Toyota Fortuner по цене "китайца"

В России начали продавать семиместный Toyota Fortuner по цене "китайца"

Минимальная стоимость рамного внедорожника в Москве составляет 5,2 миллиона рублей.Toyota официально не поставляет машины в Россию, однако местные продавцы привозят отдельные модели по альтернативным схемам.

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