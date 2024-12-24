Аналитик — о возможном запрете звонков в мессенджерах: технически это нетрудно

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил в беседе с RT, что ввести запрет на звонки в мессенджерах из-за активного использования данного средства связи мошенниками будет не очень сложно.
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