Военное обозрение

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Десять палестинцев стали жертвами израильской военной операции на Западном берегу реки Иордан

Десять палестинцев стали жертвами израильской военной операции на Западном берегу реки Иордан

Как сообщает американский телеканал BBC, в результате «самой смертоносной за последние годы» военной операции Израиля на оккупированных им палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан погибло девять палестинцев.

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