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Видеоигры способствуют развитию когнитивных способностей, а физические упражнения оказывают положительное влияние на психическое здоровье

Видеоигры способствуют развитию когнитивных способностей, а физические упражнения оказывают положительное влияние на психическое здоровье

Исследование, проведенное в рамках проекта «Мозг и тело» при сотрудничестве Западного университета и Музея науки и промышленности в рамках Манчестерского фестиваля науки, выявило интересные закономерности в воздействии видеоигр и физических упражнений на человеческий мозг и психику.

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