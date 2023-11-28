Бюджетный кризис в Германии. «Альянс демократий» близок к исчерпанию запаса прочности?

Для Украины крайне прискорбной новостью стало, казалось бы, не касающееся ее решение федерального конституционного суда ФРГ, согласно которому органам исполнительной власти запрещено тратить остаток уже выделенных ранее на борьбу против COVID-19 60 млрд евро на какие-либо иные цели.