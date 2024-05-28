Во Владивостоке на целый день перекроют одну из центральных улиц

В Приморской столице опять ожидается перекрытие одной из центральных улиц города. Ограничение движения автотранспорта связано с проведением очередного мероприятия в центре Владивостока, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.
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