В Минздраве рассказали, как протекает у заболевших микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция, случаи заболевания которой начали регистрировать в России, часто встречается в осенне-зимний период и протекает как простуда или бронхит, заявил РЕН ТВ главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
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