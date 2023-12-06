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В Минздраве рассказали, как протекает у заболевших микоплазменная инфекция

Микоплазменная инфекция, случаи заболевания которой начали регистрировать в России, часто встречается в осенне-зимний период и протекает как простуда или бронхит, заявил РЕН ТВ главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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