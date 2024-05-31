США хотят, но боятся пойти на жёсткую меру в войне с Россией. Эксперт уверен: "Всё давно решено"

Александр Макеев

Ничего не сказано об ответе России на такие преступления нацистов. А надо России с трибуны ООН заявить, что Россия, в ответ на каждое применение отравляющих веществ против мирных российских и/или белорусских граждан и/или российских и/или белорусских военнослужащих, неотвратимо нанесёт два удара тактическим ядерным оружием по военным целям какой-либо страны нацистского НАТО - Польши или Литвы, Латвии, Эстонии, или Румынии, или Финляндии, или Германии, или Швеции, или Бельгии, или Великобритании, или Чехии... То есть, на применение двух боеприпасов с отравляющими веществами по российским и /или белорусским гражданам или военнослужащим, Россия ударит четырьмя ТЯО, на три удара - шестью ТЯО и т.д. А при ударе даже по любому одному российскому или белорусскому стратегическому объекту (в том числе по предприятию ВПК и/или их смежникам, мосту, гидроэлектростанции, ТЭЦ...), или по дошкольному, или школьному, или среднему специальному, или высшему учебному заведению, или больнице Россия неотвратимо наносит тотальный уничтожающий удар по каждой стране нацистского НАТО (США, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Румынии, Албании, Финляндии+Литве+Латвии+Эстонии+Швеции, Чехии, Хорватии и т.д.), плюс по Японии, Австралии, Южной Корее! И неотвратимо исполнять такие свои обещания! Те страны человеконенавистнического либерального нацистского НАТО, которые не хотят быть целями для российского атомно-термоядерного удара, обязаны успеть реально выйти из состава НАТО и ЕС, захватить оккупационные военные базы, находящиеся на их территории до того момента, когда по любому, хотя бы только по одному стратегическому объекту России и/или Белоруссии кто-угодно нанесёт удар любым типом оружия. Но США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Австралия в любом случае останутся для России вражескими целями, подлежащими уничтожению. * * * * * * * * * Уже сейчас России надо экстренно отозвать в Россию всех своих сотрудников из дипломатических миссий, торговых представительств, научных, и культурных представительств, находящихся на территории вражеских нацистских стран. И срочно вывезти в Россию всех желающих не попасть под удар российских средств поражения россиян, находящихся на территории вражеских стран.