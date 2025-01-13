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5 станций метро Москвы, которые назвали «по-советски» после распада СССР

5 станций метро Москвы, которые назвали «по-советски» после распада СССР

Какие станции метро в столице были названы в коммунистическом стиле после 1991 года? В советский период власти активно использовали названия метростанций как средство пропаганды коммунистического режима, именуя их в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в различных вариациях, а также партийных деятелей и организаций, военных командиров, героев Великой Отечественной войны и т.

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