"Мясорубит меня": экс-вокалистка "Миража" выразилась о пении SHAMAN и Славы

Свою позицию она объяснила тем, что росла с мягкими песнями, напевая которые, не нужно было орать.Экс-вокалистка группы "Мираж" Светлана Разина раскритиковала ряд современных исполнителей из-за надрывного пения.
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