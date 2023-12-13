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"Мясорубит меня": экс-вокалистка "Миража" выразилась о пении SHAMAN и Славы

"Мясорубит меня": экс-вокалистка "Миража" выразилась о пении SHAMAN и Славы

Свою позицию она объяснила тем, что росла с мягкими песнями, напевая которые, не нужно было орать.Экс-вокалистка группы "Мираж" Светлана Разина раскритиковала ряд современных исполнителей из-за надрывного пения.

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