Морпехов могут направить в Лос-Анджелес из-за протестов — Хегсет

Возможность отправки военнослужащих Корпуса морской пехоты в Лос-Анджелес из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после рейда по выявлению нелегальных мигрантов, допустил глава министерства обороны США Пит Хегсет, 8 июня сообщает РИА Новости.
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