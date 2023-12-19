И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова, вкусившего все тяготы, выпавшие на долю солдата-»чернобушлатника»: «Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии — все равно взяли. И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания. Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала — ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты. http://fakty.ua/142376-kogda-stal-vopros-ob-obespechenii-novobrancev-georgij-zhukov-zayavil-obmundirovyvat-i-vooruzhat-etih-hohlov-vse-oni-predateli-chem-bolshe-v-dnepre-potopim-tem-menshe-v-sibir-posle-vojny-ssylat