Аргументы недели Украинский военный, фото из Telegram-канала Владимира Зеленского Командир 59-й бригады ВСУ, которая действует в районе Авдеевки, сообщил Associated Press, что если у его бойцов не останется патронов, он прикажет им идти на российские войска с лопатами.
Командир ВСУ намерен вооружить солдат лопатами, когда закончатся снаряды
Комментарии
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М
Макс
Логично! Свое дерьмо нужно закопать! А то Грета Тумбочка за экологию будет ругаться.
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4 час.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
все повторяется в ВОВ ополченцев так вооружали штрафбаты
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1 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Приведу воспоминания писателя-фронтовика Анатолия Димарова, вкусившего все тяготы, выпавшие на долю солдата-»чернобушлатника»: «Никаких медкомиссий не было. На фронт забирали калек и больных. Я уже в 20 лет был инвалидом, слепой и глухой от контузии — все равно взяли. И погнали нас на немецкие пулеметы, знаете, с чем? С половинками кирпичей! Мы не были обмундированы, вооружены. Нас гнали целый день по лютому морозу и пригнали в местечко, разрушенное до основания. Выдали половинки кирпичей, показали громадный водоем, скованный льдом, и сказали ждать сигнала — ракеты. А когда она взлетит, дружно высыпать на лед и бежать на врага, который засел на противоположной стороне за крепким ограждением, и выбивать его оттуда… полукирпичинами! А он пусть думает, что это… гранаты. http://fakty.ua/142376-kogda-stal-vopros-ob-obespechenii-novobrancev-georgij-zhukov-zayavil-obmundirovyvat-i-vooruzhat-etih-hohlov-vse-oni-predateli-chem-bolshe-v-dnepre-potopim-tem-menshe-v-sibir-posle-vojny-ssylat
«Когда стал вопрос об обеспечении новобранцев, Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать»
fakty
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1 час.
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