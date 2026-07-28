FERC Will Impose Reforms If PJM Fails To Adopt Changes By September, Chairman Warns By Ethan Howland of UtilityDive The PJM Interconnection has until the end of September to agree to governance and stakeholder reforms or the Federal Energy Regulatory Commission will impose them, the agency’s chairman, Laura Swett, said Thursday.
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