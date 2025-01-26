В Госдуме дали совет Зеленскому

Владимиру Зеленскому следует молча ждать решения по урегулированию конфликта на Украине. Такой совет политику дал депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.
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