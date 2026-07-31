Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска

При этом большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю В Алтайском крае 33% трудоустроенных жителей, у которых еще есть неотгулянные дни, намерены в отпуске отправиться в путешествие, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.