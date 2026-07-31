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Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска

Треть жителей Алтайского края намерены отправиться в путешествие во время отпуска

При этом большинство будут путешествовать по самому Алтайскому краю В Алтайском крае 33% трудоустроенных жителей, у которых еще есть неотгулянные дни, намерены в отпуске отправиться в путешествие, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.

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