Сбыт более 31 кг синтетического наркотика пресекли полицейские в Калужской области

В городе Обнинске Калужской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 52-летнего жителя Курганской области, планировавшего сбыть крупную партию запрещённого вещества.
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