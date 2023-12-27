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Закон, порядок, государство

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Сбыт более 31 кг синтетического наркотика пресекли полицейские в Калужской области

В городе Обнинске Калужской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 52-летнего жителя Курганской области, планировавшего сбыть крупную партию запрещённого вещества.

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