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Выросла копией мамы, но выбрала тишину: почему 17-летняя дочь Яны Чуриковой отказывается от публичности и летает экономом

Выросла копией мамы, но выбрала тишину: почему 17-летняя дочь Яны Чуриковой отказывается от публичности и летает экономом

Голос Яны Чуриковой больше двадцати лет ассоциируется с крупнейшими музыкальными телепроектами страны — от «Фабрики звёзд» до «Голоса» и «Евровидения».

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