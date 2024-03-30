Песков: Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью

Геополитическая реальность с момента начала российской спецоперации стала другой, изменились и границы России и Украины, и всем, включая Киев, придется учитывать то, что в состав России вошли четыре новых региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии