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Песков: Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью

Песков: Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью

Геополитическая реальность с момента начала российской спецоперации стала другой, изменились и границы России и Украины, и всем, включая Киев, придется учитывать то, что в состав России вошли четыре новых региона.

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