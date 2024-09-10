Важный указ решил судьбу пенсионеров: с 1 сентября они освобождаются от оплаты отопления и водоснабжения Ольга ВайленкоВ рамках расширения социальной защиты, российское правительство объявило о принятии важных мер, касающихся обеспечения прав пожилых граждан.
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