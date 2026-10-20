В французской коммуне Сент-Этьен 17 октября во время протестов 17-летний участник по имени Яссин Бузру лишился кисти руки в результате взрыва гранаты, принадлежащей полиции.
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