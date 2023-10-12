Скользкая это тема, и грязная. Когда выгодно – человек выпячивает грудь и кричит, что он гражданин Израиля (или Латвии).
Все-таки люди с двойным гражданством – это люди с двойным дном
Комментарии
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ВераВерная
Это мы с вами так определяем. Только кто нас слушает? У власть предержащих другие понятия.
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13 час.
Александр Рожков
А у тех, кто их крышует, есть дно?
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11 час.
Бобкина Татьяна
Согласна, если человек негативно отозвался о нашей Родине, автоматически лишать его гражданства. А то русские плебеи, а как жареным запахло , так к плебеям . А эти "плебеи" защищают наш народ . Обращаюсь в Думу примите закон, который позволит лишать гражданства порочащих нашу страну и наш народ.
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55 мин.
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