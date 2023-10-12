Все-таки люди с двойным гражданством – это люди с двойным дном

Это мы с вами так определяем. Только кто нас слушает? У власть предержащих другие понятия.

А у тех, кто их крышует, есть дно?

Бобкина Татьяна

Согласна, если человек негативно отозвался о нашей Родине, автоматически лишать его гражданства. А то русские плебеи, а как жареным запахло , так к плебеям . А эти "плебеи" защищают наш народ . Обращаюсь в Думу примите закон, который позволит лишать гражданства порочащих нашу страну и наш народ.