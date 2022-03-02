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Дзюба ответил на жесткую критику футболиста сборной Украины из-за военной спецоперации России

Дзюба ответил на жесткую критику футболиста сборной Украины из-за военной спецоперации России

Нападающий «Зенита» и экс-капитан сборной России Артем Дзюба ответил на жесткую критику футболиста сборной Украины и «Эвертона» Виталия Миколенко.

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