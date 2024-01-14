Раскрыты последствия кризиса в Красном море для мировой экономики

Затягивание кризиса в акватории Красного моря и продолжение ракетных обстрелов торговых судов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» приведет к значительному увеличению времени доставки и, как следствие, к удорожанию контейнерных перевозок.