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Несекретные материалы

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У армян отбирают Сочи?

У армян отбирают Сочи?

Как хорошо известно всем и никем не оспаривается, армяне это диаспоральный народ. Он настолько проникся мифами, что запутался в месторасположении своей реальной исторической родины и считает, что Армения везде, где есть армяне.

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