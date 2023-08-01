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Алаев против изменений в календаре РПЛ: «Дискуссию нужно закрыть и играть в футбол. Лето, хорошая погода, матчи постоянные – давайте наслаждаться»

«Есть регламент, который позволяет вносить изменения в календарь. Пока не вижу необходимости. Календарь всегда и все будут обсуждать, любой тренер найдет в нем слабые, по его мнению, места.

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