В соединениях и воинских частях Балтийского флота стартовала неделя боевой готовности

В течение недели в соединениях и воинских частях будут проходить тренировки по развертыванию пунктов управления и их работе, состоятся занятия с командным составом по слаживанию подразделений, управлению войсками и оперативной подготовке.
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