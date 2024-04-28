В России высказались о способности сбивать ракеты ATACMS

Военный эксперт Дандыкин: ракеты ATACMS сбиваемы российскими силами Американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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