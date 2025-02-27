Кадыров прокомментировал введение новых санкций против его матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал введение новых санкций против его матери Аймани Кадыровой — президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
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