Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I’m looking for a cold email idea that will showcase the unique selling points of my [product/service] and persuade my [ideal customer persona] to make a purchase Сообщение Написать идеи холодного электронного письма, чтобы показать уникальные преимущества продукции появились сначала на Дзен дневник.