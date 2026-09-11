Нефть выше $100 пополнит бюджет России на $72 млрд

МОСКВА (ИА Реалист). Мировые цены на нефть завершают неделю резким ростом. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов достигала $109,06 за баррель — впервые с 21 мая.
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