Нефть выше $100 пополнит бюджет России на $72 млрд

МОСКВА (ИА Реалист). Мировые цены на нефть завершают неделю резким ростом. По данным лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в ноябре в ходе торгов достигала $109,06 за баррель — впервые с 21 мая.