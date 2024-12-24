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Русская весна

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Украина верит в то, что конфликт закончится в 2025 году

Украина верит в то, что конфликт закончится в 2025 году

Украина «начинает верить», что конфликт может завершиться в 2025 году на фоне активизации дискуссий об урегулировании после победы Дональда Трампа на выборах президента США, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

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