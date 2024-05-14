Встреча в Анкаре: "У Турции и Греции нет нерешаемых проблем"

Между Турцией и Грецией крепнет взаимопонимание в вопросе борьбы с терроризмом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Анкаре.
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