От «слуги народа» до «хозяина положения»: кровавая логика просроченного украинского гранта

В свежем интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия формально истекли ещё 20 мая 2024 года, в очередной раз попытался обосновать своё пребывание у власти.
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